البوليساريو تطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المغرب لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

07/06/2017 - 14:28

تنعقد بجنيف السويسرية أشغال الدورة الـ 35 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة وفد صحراوي برئاسة ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا اميمة عبد السلام.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكدت المسؤولة الصحراوية" أن مداخلات المشاركين طالبت معظمها المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف زيد رعد باتخاذ خطوات أكثر جرأة و صرامة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ونيل حقوقه" .

و أوضحت اميمة عبد السلام" ان المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف زيد رعد بصدد إجراء مفاوضات مع المغرب بشان إرسال فرقة تقنية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي يرتكبها المغرب بالأراضي الصحراوية".

و أضافت "أن مشكلة هذه الفرقة التقنية أن عملها متعثر بسبب المغرب  الذي يعمل على شل مهامها وهذا منذ سنة 2013".

المصدر: الإذاعة الجزائرية 

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