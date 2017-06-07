اصدار طابعين بريدين جديدين تخليدا ليوم الفنان

يصدر بريد الجزائر طابعين بريديين اثنين قيمة كل واحد 50.00 دج غدا الخميس في تخليدا لذكرى "اليوم الوطني للفنان" المصادف ل8 جوان حسب ما أعلنه اليوم الاربعاء بيان لبريد الجزائر.

و يجري البيع المسبق لهذا الإصدار الجديد يومي الخميس والجمعة عبر جميع القباضات الرئيسية للولايات ال48 حسب نفي المصدر الذي اوضح ان عملية البيع العام لهذين الطابعين سنطلق ابتداء من يوم السبت القادم عبر جميع مكاتب البريد.

وسيكون الإصدار الطوابعي الخاص ب"اليوم الوطني للفنان مرفقا بظرف اليوم الأول للإصدار يحمل ختم اليوم الأول وبقيمة 07.00 دج.