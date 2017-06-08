ارتفاع في نسبة النجاح في شهادة التعليم الابتدائي 2017 إلى 91ر93 % باحتساب المعدلات الفصلية

ارتفعت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2017 ,مقارنة بالسنة الماضية , حيث بلغت نسبة 38ر89 بالمائة , في حين كانت نسبة النجاح في هذه الشهادة بالنسبة لدورة جوان 2016 , 99ر79 بالمائة.

و باحتساب معدلات الفصول التعليمية الثلاث زائد المعدل المحصل عليه في الشهادة (البطاقة التركيبية), تصل نسبة النجاح بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017 الى 91ر93 بالمائة حسب ما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد ارتفع عدد المترشحين لهذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة ب 55.192 مترشحا.

وكانت وزيرة التربية الوطنية أكدت الأربعاء على أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة نهاية الطور الابتدائي سيكون هذا الخميس ابتداءً من الساعة 14سا .00 د على موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات على الرابط التالي : (http://cinq.onec.dz) وبعدها يتم نشرها على مستوى المؤسسات التربوية.

للإشارة فقد اجتاز 760.652 مترشحا امتحان شهادة نهاية الطور الابتدائي في 24 ماي الماضي , من بينهم 47,93 بالمائة إناث.