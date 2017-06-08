الرابطة الأولى: وفاق سطيف يتوج بطلا للمرة الثامنة والصراع يشتد من أجل الوصافة

توج فريق وفاق سطيف بطلا لهذا الموسم (2016-2017) عقب فوزه خارج الديار على مولودية بجاية (3-0) في الوقت الذي اشتد فيه الصراع من أجل المرتبة الثانية المؤهلة لرابطة الأبطال الأفريقية بعد انهزام الملاحق مولودية الجزائر ب(3-2) امام مضيفه سريع غليزان و اكتساح إتحاد الجزائر لإتحاد بلعباس (6-2)، سهرة أمس الأربعاء في ختام الجولة الـ28 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وبفضل هذه الثلاثية، يرفع الوفاق السطايفي رصيده الى 54 نقطة متقدما على الثنائي مولودية واتحاد الجزائر (47ن) بسبع نقاط قبل جولتين من اختتام الموسم الكروي ليحقق اللقب الثامن له في تاريخه.

من جهته تتعقد وضعية سريع غليزان على الرغم من فوزه امام مولودية الجزائر في لقاء توقف لعدة دقائق بسبب رشق الانصار المحليين لارضية الميدان بالمقذوفات.

ويحوز السريع على 32 نقطة في المرتبة الـ14 كما تنتظره مواجهة قوية في الجولة القادمة خارج الديار امام اتحاد الحراش الذي بات هو الآخر بحاجة الى الفوز للابتعاد عن الخطر.

وحققت جميع الفرق المهددة بالنزول الفوز في هذه الجولة، حيث فاجأت شبيبة القبائل المتتبعين بفوزها خارج الديار على اولمبي المدية (2-1) كما لم يترك شباب قسنطينة الفرصة للضيف شباب باتنة وتغلب عليه ب(3-1) في حين تجاوز دفاع تاجنانت عقبة الضيف نصر حسين داي بثنائية نظيفة.

وبفوزها على المدية ترتقي الشبيبة القبائلية الى الصف الـ11 بمجموع 34 نقطة، في الوقت الذي يتراجع فيه أبناء "التيطري" الى المركز التاسع ب37ن.

كما صعد دفاع تاجنانت الى الرتبة العاشرة ب35 نقطة، اما النصرية فتتراجع إلى المرتبة الثامنة ب39ن، بينما يحتل شباب قسنطينة المركز ال13 ب33 نقطة على بعد خطوة واحدة من اول المهددين بالنزول.

وعلى طرف النقيض، انهزم اتحاد الحراش في الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي تسمح من جهة للشباب بضمان البقاء ب39 نقطة، وتدخل، من جهة اخرى، "الصفراء" في دائرة الحسابات بما انها تحتل المركز الـل12 ب34 نقطة وعلى بعد نقطتين عن اول المهددين بالنزول.

وستكون الجولة الـ29 وما قبل الاخيرة شبه حاسمة ل"الحراشية" من اجل ترسيم البقاء عندما يستضيفون سريع غليزان في "نهائي" ناري يعد بالكثير.

وفي ختام الجولة الـ28، سقط اتحاد بلعباس بنتيجة ثقيلة في العاصمة أمام اتحاد الجزائر (6-2) ليفقد مرتبته الثالثة، بل أصبح مهددا من قبل شبيبة الساورة التي فازت سهرة الأربعاء على الضيف مولودية وهران (2-0) لتقلص الفارق الى ثلاث نقاط.