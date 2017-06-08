رئيس الجمهورية يكرم رجال الثقافة والفن بأوسمة استحقاق وطني من مصف "عهيد" و"جدير" و"عشير"

أسدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سهرة الأربعاء 47 وسام استحقاق وطني من مصف "عهيد" و"جدير" و"عشير" تكريما لأهل العلم والثقافة والفن في حفل نظم بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

وأشرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على منح الأوسمة للمكرمين نيابة عن رئيس الجمهورية بحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون وأعضاء من الحكومة وجمع غفير من المثقفين والأدباء والفنانين.

وأسدي وسام الاستحقاق الوطني من مصف "عهيد" لذاكرة 12 شخصية من أعلام الفن والفكر والأدب أغلبهم رحلوا عن هذا العالم على غرار فنان الأغنية الصحراوية أحمد العباس (خليفي احمد) والممثل الكوميدي حسان بن الشيخ (حسان الحساني) ، ومطرب الشعبي عبد الرحمان عمراني (دحمان الحراشي)، وفنان الأغنية الشاوية عيسى مرزوقي بن رابح (عيسى الجرموني) ،والمؤلف والملحن بشير مباركي (معطي بشير) ، والممثل المسرحي والسينمائي أحمد عياد (رويشد).

كما تم تسلم هذا الوسام لوجوه فنية وأدبية لاتزال على قيد الحياة وهم الدكتور في الآداب مختار نويوات والأديب والروائي رشيد بوجدرة والفنانة فطومة لميتي (سلوى) والممثلة خديجة بن عايدة (نورية).

ووشح بوسام الاستحقاق الوطني من مصف "جدير" 32 أديبا و مفكراو فنانا و أكاديميا على غرار الروائي عبد الحميد بن هدوقة والشاعر والروائي الطاهر جاووت والممثل والكاتب المسرحي عبد القادر علولة والممثل والمخرج المسرحي عزالدين مجوبي وفنانة الأغنية الشاوية بقار حدة ومطرب الأغنية الأندلسية عبد الكريم دالي ومطرب الأغنية القبائلية والملحن شريف خدام وفنان أغنية الشعبي الهاشمي قروابي بالإضافة للممثلين الكوميديين الحاج عبد الرحمان (المفتش الطاهر) ويحيى بن مبروك (لابرانتي).

وحاز على هذا الوسام أيضا عدد من الفنانين والأدباء الأحياء بينهم الروائية أحلام مستغانمي التي ثمنت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى مبادرة الرئيس بوتفليقة وانفتاحه على الآداب و الفنون بالإضافة إلى الروائي مرزاق بقطاش والفنان المطرب رابح درياسة والمخرج السينمائي مرزاق علواش والممثلة بهية راشدي.

كما نوه كل من الممثل محمد عجايمي ومطرب المالوف محمد الشريف بناني (حمدي بناني) والممثلة فريدة صابونجي الذين حظوا بالتكريم بهذه الالتفاتة الطيبة من رئيس الجمهورية واعتبروها اعترافا بالعطاء الابداعي.

وقلد من جهة أخرى وسام الإستحقاق الوطني من مصف "عشير" لثلاثة فنانين وافتهم المنية وهم مغنية الطابع الشاوي حسينة لعوج (زوليخة) وفنان الراي حسني شقرون (الشاب حسني) وكذا مطرب الأغنية الشاوية علي ناصري (كاتشو).

وكان وزير الثقافة عزالدين ميهوبي قد أوضح في كلمة له بهذه المناسبة أن دور المثقف الجزائري اليوم صار محوريا بفضل اهتمام ورعاية رئيس الجمهورية حيث تحول هذا الدور إلى صناعة الوعي الاجتماعي العام. هذا وتم خلال الحفل المنظم في إطار إحياء اليوم الوطني للفنان المصادف لـ8 جوان من كل عام الإعلان عن إصدار مؤسسة بريد الجزائر لطابعين بريديين تخليدا للفنانتين الراحلتين وردة الجزائرية وفضيلة الدزيرية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية