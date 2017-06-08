غرداية تسجل 3 حالات إصابة بداء الملاريا

سجلت ولاية غرداية 3حالات إصابة بداء الملاريا منهم حالتين من خارج الولاية حيث تؤكد مصالح الوقاية الصحية على التكفل بالمصابين مطمئنة في الوقت ذاته سكان الولاية بخلاء المنطقة من الداء وجاهزية الفرق الطبية وكل الأدوية والمعدات الضرورية لذلك.

وفي هذا الجانب أكد مدير الصحة والسكان بولاية غرداية عامر بن عيسى في تصريح لإذاعة الجزائر من غرداية أن الشخص المصاب بداء الملاريا من بلدية العطف قد غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج وأن الحالتين الأخريين فقد قدمتا من ولايتي أدرار وتمنراست مبرزا أن هذه الحالات تم تسجيلها خلال الـ3 أسابيع السابقة.

وطمأن المسؤول ذاته بحرص جميع الهيئات على متابعة الموضوع وأن كل الأدوية متوفرة.

وعن داء الليشمانيوز أكد عامر بن عيسى أن حملة رش المبيدات ضد هذا الداء تمت على مرحلتين عبر بلديات الولاية بالتعاون مع جميع المسؤولين والمصالح المعنية.