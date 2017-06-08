المديرة العامة لوكالة تثمين منتجات البحث تدعو لاعتماد اقتصاد قائم على العلم والمعرفة

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين منتجات البحث والتطوير التكنولوجي البروفيسور جميلة حليش ،هذا الخميس على ضرورة إيلاء الأهمية الكبرى للبحث العلمي وتوفير آليات ربطه بالعجلة الإقتصادية.

وقالت جميلة حليش في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعبة الثالثة إن مهمة الهيئة التي ترأسها هي أن تكون داخل نظام الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التعليم العالي على وجه الخصوص.

واعتبرت أن التقييم أحد ركائز عملية التكوين والبحث من أجل تحديد واختيار وتثمين المشاريع المبتكرة، وأيضا التمويل من أجل غايات اقتصادية.

ومن أجل ألا تبقى نتائج البحث، أيا كان، في الدرج، ترى المتحدثة أنه يجب رفع مستوى الوعي تجاه عملية التقييم من خلال البدء في سن قانون يمكن من بناء مجتمع واقتصاد قائم على العلم والمعرفة.

وأبدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين منتجات البحث والتطوير التكنولوجي أسفها لغياب فضاء العلم والمعرفة عموما، وعدم الإهتمام بالبحث ، وكذا عدم إيلاء الباحثين الجزائريين الأهمية التي يستحقونها أو الإعتراف بأعمالهم وبحثوهم ما يدفع هؤلاء، حسبها، للبحث عن فضاءات خارجية لنشر أعمالهم.

وتعتقد حليش أن الحافز السياسي يمكنه أن يساعد في خلق نظام يتمتع بروح المبادرة والابتكار ، ويسهم في ربط الجامعة ومراكز البحث وكبرى المدارس والمقاولين والمستثمرين والصناعيين ، ما يمكن من وضع أسس اقتصاد قادر على توليد المشاريع والمنتجات المحلية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية