مختصون ينصحون المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

ككل سنة ومع اقتراب امتحان شهادة البكالوريا يزداد انسياق التلاميذ وراء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها الفايسبوك من أجل الاطلاع على مواضيع الامتحانات التي تنشر عبر هذا الموقع والتي تكون في غالب الأحيان مغلطة ما يؤدي بالتلاميذ إلى الوقوع في الخطأ وتضييع الكثير من الوقت.

ونجد أن هناك كلمات متداولة وسط التلاميذ المترشحين لاجتياز هذا الامتحان في هذه المواقع منها "انقر- انشر - اسحب موضوع البكالوريا على الفايسبوك" لكن الحظ ليس حليفهم ويعد حمزة واحد منهم حيث تعثر السنة الماضية في امتحان شهادة البكالوريا بسبب مواضيع نشرت وكانت مزيفة.

وفي السياق ذاته ينصح المختصون بالابتعاد خلال هذه الفترة عن مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيث شدد المختص النفسي سعيد بن بوزيد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على ضرورة تجنب دخول هذه المواقع لأنها تشوش أكثر مما تنفع ،والتحضيرات لهذا الموعد الهام بالنسبة للتلاميذ هي على مدار سنة كاملة فلا ينبغي كسرها في يوم واحد.

من جهتها دعت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا إلى عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة توفر كل الظروف الحسنة لإجراء هذه الامتحانات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية