مؤسسة بريد الجزائر تدعو زبائنها إلى التسجيل للحصول على البطاقات الذهبية

دعت مؤسسة بريد الجزائر هذا الخميس كل زبائنها، الذي تأخروا في إرسال طلبات الحصول على البطاقة الذهبية إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني مؤكدة أن مصالحها "ستعمل بصفة تدريجية على إنهاء صلاحية بطاقات الدفع القديمة".

وطلبت المؤسسة في بيان لها زبائنها "الذي تأخروا في إرسال طلبات البطاقة الإلكترونية الجديدة إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني في أقرب الآجال كما تعلم الجميع أن مصالحها ستعمل بصفة تدريجية على إنهاء صلاحية بطاقات الدفع القديمة مستبدلة إياها بالبطاقة الذهبية".

كما تذكر بريد الجزائر زبائنها بأن عملية طلب البطاقة الذهبية تتم عبر موقعها الإلكتروني www.poste.dz أين يمكن للمواطن أو الزبون أن يجد الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة ضمن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المكتب البريدي الافتراضي (بريدي نت)--يضيف المصدر ذاته--.

وطمأنت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بشأن التوقيف التدريجي للبطاقات القديمة الذي "لن يتم إلا بعد التأكد من استلام كل البطاقات التي جرى تسجيل طلبها عبر الإنترنت".