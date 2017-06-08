البصل الأحمر يدمر الأورام السرطانية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أن تناول البصل الأحمر يساعد على مكافحة السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" dailymail البريطانية هذا الخميس ، وجد الباحثون أن البصل الأحمر يحتوى على مادة تسمى "الأنثوسيانين"، وهى المسئولة عن لونه الداكن، وتعمل على منع انتشار مرض السرطان، في حين يحتوى على مادة "كيرسيتين" التى تقلص حجم الكتلة السرطانية، كذلك أشار الباحثون إلى أن أي نوع من البصل، بغض النظر عن لونه، قد يساعد على تدمير السرطان.

وقال معد الدراسة "عبدولمونم موريان"، من جامعة جلف الكندية: "وجدنا أن البصل ممتاز في قتل الخلايا السرطانية، حيث إنه يعزز بيئة غير مناسبة للخلايا السرطانية وهذا يعطل التواصل بين الخلايا السرطانية".

ومن المعروف أن البصل يحتوي على واحدة من أعلى تركيزات مادة "كيرسيتين" التى تقلص حجم الأورام السرطانية في عالم الخضراوات.

وأضاف الباحثون أن البصل الأحمر يحتوى على مركبات تسرق الحديد من الخلايا السرطانية، التي تستخدمه في النمو، وبالتالى يوقف انتشار المرض عبر الجسم.