الرئيس بوتفليقة يتحادث مع ماكرون هــاتفيا وزيارة مرتقبة الى الجزائر خلال الاسابيع القليلة المقبلة

سيقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "خلال الاسابيع القليلة المقبلة" بزيارة الى الجزائر حسبما افادت به الخميس الرئاسة الفرنسية دون تحديد التاريخ.

واضحت الرئاسة الفرنسية ان ايمانويل ماكرون الذي اجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بزيارة رسمية الى الجزائر خلال الاسابيع القليلة المقبلة مضيفة انه اكد خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس بوتفليقة على "تمسكه وارادته في اقامة علاقة صداقة و ثقة مع الجزائر الشريك الاستراتيجي لفرنسا".

كما اشار المصدر ذاته الى ان الرئيسين قد تطرقا للملف الليبي و ملف الساحل الصحراوي مع التذكير بأهمية العلاقة الثنائية بين البلدين في مجال التعاون في مكافحة الارهاب.

للتذكير فان المرشح ماكرون كان خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية قد قام بزيارة الى الجزائرو ذلك كما قال للتأكيد على اهمية (الجزائر) و تجديد التأكيد على قوة الروابط التي تجمع (البلدين)

واوضح في هذا الخصوص "ان بلدينا يواجهان نفس التحديات اهمها التحديات الامنية مع التهديد الارهابي وعدم الاستقرار الاقليمي في الشرق الاوسط و المشرق و الساحل ثم التحديات الاقتصادية و الاجتماعية مع الحاجة الى اجراء اصلاحات من اجل ايجاد محركات تنمية اكثر عدلا وانصافا و اعادة التوازن لميزانينا التجاريين و بعدها التحديات البيئية بهدف مواجهة التغيرات المناخية و القيام معا بانتقال طاقوي ضروري للقرن ال21".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج