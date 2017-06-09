بــوحـجـة : المجلس الشعبي الوطني سيعمل على سن قوانين "تتماشى مع الواقع وتطور"المجتمع الجزائري

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن المجلس"سيكون على ارتباط وثيق بالشعب وسيعمل على سن قوانين تتماشى مع الواقع وما يجري من تطور في المجتمع الجزائري والمحيط الدولي".

وقال السيد بوحجة في تصريح للصحافة على هامش حفل تكريمي أقامه حزب جبهة التحرير الوطني بمقر محافظة الحراش أن"المجلس الشعبي الوطني مؤسسة شعبية قوية وسيعمل على سن قوانين تحافظ على المواطن الجزائري وعلى الوطن وتتماشى مع الواقع وما يجري من تطور في المجتمع الجزائري وفي محيطنا الدولي"، مضيفا في نفس السياق أن المجلس"سيكون على صلة وارتباط وثيق بالشعب ".

من جهة أخرى أوضح السيد بوحجة أن الطريقة التي اعتمدت في"انتقاء هياكل المجلس الشعبي الوطني تتماشى والنظام الداخلي للمجلس المعمول به حاليا وكانت بواسطة حوار وتشاور طويل بين المجموعات البرلمانية"مبرزا أن المجلس"سيسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية"وكذا "إشراك فعلي للمعارضة في أعمال المجلس الشعبي الوطني".

بدوره أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن الجزائر"بخير وتنعم بالسلم والاستقرار بفضل الحنكة السياسية والحكمة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"وكذا"بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

وقد تم خلال هذا الحفل تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وكذا الوزير الأول عبد المجيد تبون والأمين العام للحزب جمال ولد عباس والمجاهد الراحل محمد قنيفد ، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب حفظة القران الكريم.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية