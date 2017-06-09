إجراء ثلاثة لقاءات من الجولة 30 ليلا وعودة شباب قسنطينة إلى ملعب الشهيد حملاوي

برمجت في السهرة ثلاث مقابلات لحساب الجولة 30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس المقرر إجراؤها في 14 يونيو، حسب البرنامج الذي كشفت عنه هذا الجمعة، الرابطة المحترفة بموقعها الرسمي.

وستشهد هذه الجولة لقاء في القمة بين إتحاد بلعباس ومولودية الجزائر (الساعة

30ر22 )،حيث سيطمح كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الظفر على الأقل بالمرتبة الثالثة، كما ستسجل هذه الجولة إجراء لقاءي مولودية بجاية - نصر حسين داي وإتحاد الجزائر- شباب الساورة (الساعة 30ر22).

من جهة أخرى، يعود شباب قسنطينة إلى ملعب الشهيد حملاوي في لقاء حاسم أمام مولودية وهران وذلك بعد أن لعب مقابلتين داخل الديار بملعب بن عبد المالك أمام مولودية الجزائر(2-0) وشباب باتنة(3-1).

وتجرى الجولة 29 من الرابطة الأولى يوم السبت 10 يونيو.

وكان المكتب الفيدرالي"للفاف"قد أعلن عقب اجتماعه الأخير عن قراره ببرمجة لقاءات الجولات الثلاث الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى في نفس اليوم احتراما لمبادئ وأخلاقيات الرياضة.

وتوج يوم الأربعاء، وفاق سطيف بلقب البطولة الثامن في سجله بعد فوزه خارج الديار أمام مولودية بجاية (3-0) في الوقت الذي تعثر فيه ملاحقه المباشر مولودية الجزائر بملعب غليزان (3-2) ضمن الجولة 28.

برنامج الجولة 30 (الأربعاء 14 يونيو 2017):

سيدي بلعباس: إتحاد بلعباس - مولودية الجزائر (30ر22)

المدية: أولمبي المدية - إتحاد الحراش (00ر17)

غليزان: سريع غليزان - شباب باتنة (00ر17)

بجاية : مولودية بجاية - نصر حسين داي (30ر22)

قسنطينة (الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة - مولودية وهران (00ر17)

تاجنانت: دفاع تاجنانت - وفاق سطيف (00ر17)

الجزائر (عمر حمادي): إتحاد الجزائر - شباب الساورة (30ر22)

الجزائر (20 أوت 1955): شباب بلوزداد - شبيبة القبائل (00ر17).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية