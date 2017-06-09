توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة

أوقفت عناصر الدرك الوطني أمس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بحوزتهم بندقيتي صيد بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الجمعة.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت عناصر الدرك الوطني يوم 08 جوان 2017 بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بحوزتهم بندقيتي صيد".

أما في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة فقد أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب (11744) لتر من الوقود، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بعين صالح بالناحية العسكرية السادسة شخصين (02) بحوزتهما (30100) قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تبسة وأدرار.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية