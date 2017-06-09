تــصــفـــيات كــأس إفريقيا 2019 :''الـــخــضـر''يستأنفــون التدريبات بتـعــداد مكتــمــــل

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم مساء أمس الخميس وبتعداد مكتمل تحضيراته استعدادا لاستضافة نظيره الطوغولي الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بتعداد مكتمل، حسب ما أشار إليه الموقع الالكتروني للاتحاد الجزائري للعبة.

واستفاد اللاعبون الأربعاء من يوم للراحة، أي غداة المباراة الودية التي فازوا بها أمام غينيا (2-1) بملعب تشاكر، في أول خرجة للخضر بقيادة مدربهم الاسباني لوكاس ألكاراز الذي سيخوض أول امتحان رسمي له أمام طوغو برسم الجولة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا 2019 بالكامرون.

وأجرى أشبال ألكاراز حصتين تدريبيتين أمس، الأولى على الساعة 00ر18 داخل القاعة تحت إشراف المحضر البدني ميغال أنجيل كامبوس، ودامت ساعة كاملة، فيما احتضن الميدان الرئيسي للمركز التقني لسيدي موسى الحصة الثانية بداية من الساعة 00ر22، أي نفس توقيت لقاء الأحد.

ونوه الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن جميع اللاعبين المستدعين للتربص الذي انطلق الجمعة الماضية يشاركون بصفة عادية في التدريبات، وبالتالي فهم جاهزون لمواجهة الطوغو، بما في ذلك نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني الذي خرج مصابا في الدقيقة 50 من اللقاء أمام غينيا.

وإضافة إلى الجزائر وطوغو، تضم المجموعة الرابعة منتخبي بنين وغامبيا، حيث يتأهل صاحب الصدارة عن كل مجموعة من المجموعات ال12 إلى النهائيات القارية، وكذا أفضل ثلاثة منتخبات تحتل الصف الثاني.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية