الرئيسان بوتفليقة وماكرون يؤكدان عزمهما المشترك في تضافر جهودهما من اجل اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في محادثتهما على"عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل"، حسبما أفاد به هذا الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن"رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهة نظرهما حول الوضع في ليبيا ومالي وأكدا على عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب في منطقة الساحل".

وأضاف البيان أن"المحادثات كانت فرصة لرئيسي الدولتين للتأكيد عن رغبتهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا".

وأشار البيان إلى أن"الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في هذا السياق زيارته للجزائر في الأسابيع المقبلة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية