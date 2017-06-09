الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة وحجز 20 كيلوغراما من القنب الهندي بولاية الجزائر

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، مع حجز 20 كيلوغرام من القنب الهندي، حسب ما أفاد به أمن ولاية الجزائر هذا الجمعة في بيان له.

وفي هذا الإطار، أوضح ذات المصدر أنه تم توقيف "ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 20 كيلوغرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 42 مليون سنتيم و خمسة هواتف نقالة".

وتعود حيثيات القضية، حسب ما جاء في البيان إلى تلقي معلومة مفادها رصد أحد الأشخاص المشتبه فيهم وهو مسبوق قضائيا، يمتهن الاتجار غير الشرعي في المخدرات بأحد سطوح العمارات الموجودة بحي شعبي كبير، لتقوم فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالتنقل إلى عين المكان وتطويق العمارة.

وأضاف البيان بأنه و"بعد خطة محكمة، تمكن أفراد الشرطة من الإطاحة بالمعني وتوقيفه عندما كان يحاول الهروب من شرفة منزله"،حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز"27 مليون سنتيم و ستة حزم من المخدرات من نوع القنب الهندي بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات".

وعقب التحقيقات مع المشتبه فيه، اعترف هذا الأخير بأنه يتلقى المخدرات من شخصين آخرين، أحدهما مسبوق قضائيا، ليتم بعدها إيقافه"بعد عملية رصد و مراقبة محكمة"،حيث ضبط داخل منزله الذي خضع للتفتيش على"34 حزمة من المخدرات بوزن 17 كيلوغرام ومبلغ مالي قدره 15 ملايين سنتيم ،علاوة على خمسة هواتف نقالة"، ليتم بعد ذلك إيقاف المشتبه فيه الثاني، يتابع المصدر ذاته.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية