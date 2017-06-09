العراق: ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري إلى 24 قتيلا و44 مصابا

أعلن مصدر أمني عراقي عن ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في وقت سابق اليوم بقضاء المسيب جنوب العاصمة بغداد إلى 24 قتيلا و44 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكانت حصيلة أولية لوزارة الداخلية العراقية قد أفادت بمقتل 20 شخصا وإصابة 34 أخرين على الأقل بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوقا في بلدة المسيب.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس بابل فلاح الخفاجي إن"حصيلة التفجير الانتحاري عند مدخل سوق المسيب الكبير في قضاء المسيب شمال بابل بلغت 24 قتيلا و44 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال".

وأضاف أن"أجهزة الأمن في القضاء استنفرت،فيما يجري نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن بيد أن المصدر رجح أن يكون التفجير من تدبير تنظيم"داعش"الإرهابي.

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والأخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

المصدر : واج