الشلف : 3 قتلى وجريحان في حادث مرور بمنطقة حرشون

لقي (3) ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب إثنان بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع هذا الجمعة بالطريق السيار منطقة حرشون شرق ولاية الشلف، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحدث على مستوى الطريق السيار شرق غرب باتجاه وهران بعد اصطدام سيارة سياحية مع شاحنة لنقل البضائع على الساعة الثامنة صباحا مما خلف مقتل 03 أشخاص في عين المكان ( تتراوح أعمارهم 08 أشهر و 38 سنة) وإصابة شخصين آخرين ( 07 و 11 سنة) من نفس العائلة استنادا للمكلف بالإعلام الملازم أول العربي بن صديق.

وتم تحويل جثث الضحايا إلى مستشفى أولاد محمد بعاصمة الولاية في حين نقل الجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات بواد الفضة وفقا لذات المصدر.

بلغت حصيلة حوادث المرور بولاية الشلف منذ افتتاح موسم الإصطياف أربعة (04) وفيات فيما تم تسجيل 24 ضحية منذ بداية سنة 2017.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية