الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة اثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة مخبأ للأسلحة والذخيرة حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان انه "في طار مكافحة الارهاب وحماية الحدود واثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 09جوان 2017 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على( 1 ) رشاش pkt و (3) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و(01) بندقية نصف الية من نوع سيمونوف و(01) بندقية تكرارية بالإضافة الى كمية كبير من الذخيرة من مختلف العيارات".

واضاف البيان ان" هذه النتائج الميدانية تأتي لتؤكد مرة اخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتامين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية