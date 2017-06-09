أزيد من 40 جريح في 35 حادث خلال النصف الأول من رمضان بولاية الجزائر

سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال النصف الأول من شهر رمضان 35 حادث مروري خلف 41 جريح دون أن يتسبب في أية حالة وفاة حسبما أكده اليوم الجمعة عميد الشرطة رابح زواوي المكلف بخلية الاتصال والعلاقات بأمن ولاية الجزائر.

و قال عميد الشرطة زواوي في تصريح للصحافة على مستوى حاجز أمني في الطريق السريع الرابط بين الحراش و بن عكنون أين نصبت خيمة للإفطار الجماعي لمستعملي الطريق السريع أنه "لم يتم تسجيل خلال النصف الأول من رمضان 2017 أي حادث مروري جسماني أدى إلى حالة وفاة حيث لم تخلف الحوادث المرورية المسجلة إلا 41 جريح و ذلك بفضل التواجد الأمني بمداخل و مخارج العاصمة في وقت الافطار أين يتم استقبال مستعملي الطريق في موائد الإفطار الجماعي".

و أضاف أن" مبادرة الافطار الجماعي لمستعملي الطريق في وقت الافطار التي قامت بها مصالح الأمن بالشراكة مع الكشافة الجزائرية الاسلامية سمحت بتقليص من عدد الحوادث المرورية بشكل كبير" مبرزا أن" خيمات الافطار تنصب كل جمعة على مستوى ثلاثة نقاط رئيسة بالطرقات السريعة لمداخل و مخارج العاصمة لفائدة حوالي 300 مواطن من مستعملي الطريق السريع".

و قد حيا المواطنون الذين شاركوا في موائد الافطار اليوم الجمعة هذه المبادرة التي سمحت لهم بعدم الافراط بالسرعة و تفادي حوادث المرور و لاسيما أن اغلبهم كانوا قادمين من ولايات أخرى على غرار أم البواقي و المسيلة و تيزي وزو .

و حسب الإحصائيات المفصلة للنصف الأول من شهر رمضان بالنسبة للمخالفات المرورية فتم تسجيل 3827 غرامة جزافية و سحب 1326 رخصة سياقة مع وضع 268 مركبة بالمحشر و كذا تسجيل 192 جنحة مرورية حسب عميد الشرطة زواوي.