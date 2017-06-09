امركيا تدعو العربية السعودية و حلفاءها إلى تخفيف الحصار المفروض على قطر

دعا كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الجمعة المملكة العربية السعودية و حلفاءها إلى تخفيف الحصار المفروض على قطر مؤكدا أن ذلك يعرقل محاربة الارهاب في المنطقة.

و صرح تيليرسون الذي تحادث مع عدة قادة للمنطقة اليوم الجمعة أن بلدان المنطقة هي أقوى إن كانت متحدة معتبرا ان "عناصر حل الأزمة موجودة".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن بلده سيدعم إلى جانب الكويت الجهود المبذولة قصد التوصل إلى حل لهذه الأزمة داعيا المملكة العربية السعودية وحلفائها تفادي "تصعيد جديد" للوضع.

و بالمقابل طالب تيليرسون من قطر الاستجابة لانشغالات العربية السعودية وبلدان الخليج الأخرى مشيرا أن البلد "له تاريخ في دعم الجماعات الارهابية".

و أكد يقول "حقق أمير قطر تقدما لإنهاء الدعم المالي (المقدم) للإرهابيين وطرد العناصر الارهابية من بلده غير أنه يتعين عليه بذل المزيد و بسرعة".

و صرح تيليرسون أن الحصار قد نجم عنه ندرة في الأغذية بقطر كما دفع بالعائلات إلى سحب اطفالها من المدارس.

كما أكد أن الحصار قد عرقل العمل العسكري الأمريكي بالمنطقة و كذا جهود محاربة الجماعة الارهابية "داعش".

و أعتبرت الصحافة الامريكية اليوم الجمعة تصريح تيليرسون كتعبير عن مقاربة أمريكية أكثر عدلا اتجاه اطراف النزاع لا سيما بعد مصادقة الرئيس دونالد ترامب مبادرة العربية السعودية و حلفائها في سلسلة من الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و قطعت المملكة العربية السعودية و الامارات و البحرين و مصر و اليمن علاقاتها الدبلوماسية مع قطر مبررين ذلك "بدعم قطر للإرهاب" بما في ذلك "القاعدة" و "تنظيم داعش" و جماعة الاخوان المسلمين.

و ابرزت الرياض أن "قطر تحتضن عدة جماعات ارهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة على غرار الاخوان المسلمين و داعش و القاعدة".

و ردت قطر على اتهام جيرانها بمنطقة الخليج بمحاولة "وضعها تحت الوصاية" وخنقها اقتصاديا.