استشهاد فلسطيني وإصابة ستة آخرين في تظاهرات تندد بالحصار شرق قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شرق مخيم جباليا مع قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على الحدود شمال قطاع غزة تنديدا بتواصل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة, أشرف القدرة إن "ستة مواطنين أصيبوا بجروح, بعد استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا بقطاع غزة, بينهم أربعة شبان أصيبوا بأعيرة نارية في الأقدام, ومواطن أصيب بجروح طفيفة بطلق مطاطي فوق العين, وآخر في صدره", فيما ذكر شهود عيان أن العديد من الشبان أصيبوا بالاختناق وعولجوا ميدانيا في تظاهرات شرق القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الشبان تجمعوا في خمس نقاط شرق القطاع ورفعوا لافتات منددة بالحصار, فيما استهدفتهم قوات الاحتلال بأعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع.

وتندلع مواجهات مع قوات الاحتلال بشكل شبه يومي ينظمها مواطنون رافضون لاستمرار الحصار على قطاع غزة المستمر لأكثر من عقد من الزمن.

