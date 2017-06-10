حوادث مرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 51 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 51 آخرون بجروح جراء حوادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 جوان 2017 في عدة مناطق مختلفة من الوطن،حسب ما أوردته هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الشلف ب"وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة على مستوى الطريق السريع شرق غرب بلدية حرشون دائرة الكارمية".

وأضاف نفس المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل"انتشال شخصين متوفيين غرقا الضحية الأولى على مستوى واد سباو ببلدية تدمايت بولاية تيزي وزو، بينما الضحية الثانية على مستوى بركة مائية بالمكان المسمى حوش بن ديدة ببلدية بوخنيفس بولاية سيدي بلعباس".

وتدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من أجل إطفاء حريقين الأول على مستوى شقة سكنية ببلدية بين الوديان بولاية سيكدة في حين وقع الحريق الثاني على مستوى مستودع لتربية الدواجن ببلدية ودائرة الواد ولم تسجل أي خسائر بشرية--حسب ذات البيان.

هلاك شخص وخمسة جرحى في حوادث مرور متفرقة بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب 5 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة حوادث مرور متفرقة سجلت أمس الجمعة بولاية وهران، حسبما علم هذا السبت لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد تسبب حادث اصطدام سيارة بدراجتين على مستوى الطريق البلدي الرابط ما بين بن فريحة وحسيان الطوال بدائرة قديل في وفاة سائق إحدى الدراجتين وإصابة سائق الدرجة النارية الثانية ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل الجريحين نحو المؤسسة الاستشفائية الجامعية"أول نوفمبر"إضافة إلى جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لنفس المؤسسة.

كما أصيب شخص بجروح نتيجة حادث اصطدام ثلاث سيارات بالطريق البلدي لبوسفر (دائرة عين الترك) بينما جرح شخصين جراء انحراف سيارتهما بكل من حي الصديقية بوهران وكذا بلدية عين الترك.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية