تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 /الجزائر-الطوغو: الخضر أمام حتمية الفوز و الإقناع

يأمل المنتخب الجزائري لكرة القدم تحقيق الفوز مع ضرورة الإقناع، خلال خرجته الرسمية الأولى منذ مردوده الشاحب في كأس إفريقيا للأمم-2017، لدى استقباله لمنتخب الطوغو يوم غد الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (سا 00ر22) لحساب اليوم الأول للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا-2019 بالكاميرون.

و تأتي هذه المباراة أياما قليلة بعد الاختبار الأول و الناجح للمدرب الوطني، الإسباني لوكاس ألكاراز أمام غينيا (2-1) في مباراة ودية احتضنها أيضا ملعب البليدة. لكن هذه الخرجة لم تقنع الجمهور الجزائري العريض بسبب الأداء المتباين للخضر.

وحتى المدرب ألكاراز اعترف بأن أشباله لم يكونوا في أحسن أحوالهم خلال هذه المباراة، الأولى منذ شهر يناير الماضي، أي منذ إقصائهم من الدور الأول لكاس إفريقيا-2017 بالغابون، لكنه ثمن هذا الفوز، الذي يعتبره "هاما جدا من الناحية النفسية"، مشيرا بأن اللاعبين كانوا في أمس الحاجة إلى تجديد العهد مع الفوز من "اجل استعادة الثقة في النفس".

نفس الانطباع لوحظ لدى رفاق القائد الجديد للمنتخب الجزائري وحارس نادي ران الفرنسي (الرابطة الأولى) رايس مبولحي حيث صرح المدافع الأوسط لنفس الفريق (ران) رامي بن سبعيني ما يلي: "ندرك جيدا بأننا لم نقدم مباراة كبيرة، لكن تحقيق الفوز أمام المنتخب الغيني له أهمية كبيرة على معنويات اللاعبين، بعد الفترة الصعبة التي مررنا بها".

الآن و بعد تحقيق الدكليك، يبقى الخضر شاعرين بضرورة حصد النقاط الثلاث في مباراة يوم الأحد، من أجل تحقيق انطلاقة قوية في تصفيات كأس إفريقيا-2019، وخاصة استعادة الاعتبار أمام الأنصار الذين لم يتوافدوا بقوة يوم الثلاثاء الماضي على مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، علما و أن خرجاتهم السابقة في حديقتهم المفضلة كانت تجري بحضور جمهور قياسي.

و من أجل كسب ثقة الأنصار من جديد، يعول لاعبو المنتخب الوطني على تحقيق الفوز بالأداء و النتيجة امام منافس يعتبر "في مرحلة تجديد"، حسب مدربه الفرنسي كلود لوروا الذي يبقى شغله الشاغل خلال هذا اللقاء، البحث عن أحسن طريقة تسمح له بشل الهجوم الجزائري الذي يخشاه كثيرا و الحد من خطورته.

و بخصوص تعداد الفريق الجزائري، سيكون المدرب الوطني في "وضعية صعبة" لضبط قائمة الفريق التي سيقحمها في بداية المباراة، كون كل اللاعبين الحاضرين في التربص منذ 2 جوان، جاهزون، بما فيهم وسط الميدان نبيل بن طالب و الدولي الجديد يوسف عطال، اللذين تعرضا لإصابة في لقاء غينيا الودي.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم بوتسواني بقيادة الحكم الرئيسي جوشوا بوندو، بمساعدة مواطنيه واموجتسي قوديسمانغ و موميدي موناكوان.

ويجمع اللقاء الثاني لنفس المجموعة الرابعة منتخبي البنين و غامبيا يوم الأحد بكوتونو.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إضافة إلى أحسن ثلاثة منتخبات تحتل المرتبة الثانية و البلد المنظم إلى المرحلة النهائية لكان-2019 بالكاميرون.