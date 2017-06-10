وزارة الصحة تقدم ارشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر

قدمت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات اليوم السبت مجموعة من التوصيات و الارشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

و اوضحت الوزارة ان الفئات الأكثر تضررا من هذه موجة الحر هي الرضع و الاطفال الصغار و الاشخاص المسنين و المرضى المزمنين مذكرة ان الاحتياطات الواجب اتخاذها تتمثل في تفادي الخروج خلال الساعات الاكثر حرا في اليوم و عند الاقتضاء فانه يجب ارتداء ملابس خفيفة و واسعة و تفادي البقاء مطولا تحت اشعة الشمس.

كما دعت الوزارة الى تناول كميات كبيرة من الماء بين فترتي الفطور و السحور مع تفادي تناول المشروبات ذات نسبة عالية من السكر و الكافيين و كذا إغلاق النوافذ و ستائر واجهات السكنات المقابلة للشمس و ابقاءها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة "مرتفعة" عن تلك المسجلة داخل المنازل و عدم القيام بنشاطات خارجية (الرياضة و البستنة و الاعمال اليدوية) و كذا الاستحمام عدة مرات في اليوم.

و نبهت الوزارة إلى أنه في حالة الشعور بالصداع أو الرغبة في التقيؤ أو العطش الشديد و البشرة الساخنة فوق العادة والمحمرة و الجافة و كذا الدوران يتوجب "التحرك سريعا" من خلال الاتصال بالإسعافات (مركز الاعانة الطبية المستعجلة والحماية المدنية) مع وضع الشخص الذي يعاني من هذه الاعراض في "مكان بارد" و تقديم له الماء للشرب و رش جسمه بالماء (او وضع قطعة قماش مبلولة على جسمه) وكذا تهويته بالمروحة.

واشارت الوزارة الى ان المديرية العامة لخدمات الصحة وضعت ترتيبات "خاصة" للتكفل بأثار موجة الحر الشديد و لاسيما من خلال اعداد بطاقة تقنية متعلقة بالتصرف الذي يجب اعتماده عند التعرض "للفحة شمس" أو"تعقيدات" بسبب الحر الشديد و ضمان الحضور الفعلي للطاقم الطبي للاستعمالات وتحديد عدد أسرة الانعاش المخصصة لمثل هذه الحالات و كذا ضمان "وجود فعلي لمخزون المواد الصيدلانية الخاصة لاسيما السوائل الطبية".

كما تم وضع ترتيب خاص بالإعلام و الاتصال لصالح المواطنين و مهنيي الصحة خلال موسم الاصطياف من خلال تطوير نشاطات اتصال و اعلام جوارية بالتعاون مع الحركة الجمعوية و الاذاعات المحلية.