وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة إلى الجزائر هذا الاثنين

سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الاثنين بزيارة إلى الجزائر تدوم 24 ساعة ، حسبما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.

وكان لودريان قد أجرى زيارة إلى مصر يوم الخميس الماضي ، حيث تطرق إلى الملف الليبي الذي وصفه بالرهان الهام.

وقبل القاهرة كان قد توجه يوم الأحد الماضي إلى تونس، في حين سيتوجه يوم الخميس إلى السنغال ويوم الجمعة إلى موريتانيا.

وتأتي زيارة لودريان إلى الجزائر بضعة أسابيع قبل الزيارة المبرمجة إلى الجزائر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أشار يوم الجمعة إلى أن الرئيس بوتفليقة ونظيره الفرنسي أكدا في اتصال هاتفي يوم الخميس"عزمهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا"كما أكدا"عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل".

وتبادل الرئيسين بوتفليقة وماكرون"وجهات نظرهما حول الوضع في ليبيا ومالي".

وكان رئيس الجمهورية قد وقع مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012 على إعلان الجزائر لتفعيل العلاقات بين البلدين.

وتم وضع لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى تجمع الحكومتين ويترأسها الوزيران الأولان للبلدين وتتم متابعة القرارات المتخذة في هذا الاطار من قبل لجنة مشتركة اقتصادية فرنسية-جزائرية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية