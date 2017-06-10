زعلان : مشاريع النقل و الطرق المنجزة ستساهم في النمو الإقتصادي و الإجتماعي

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن كل مشاريع النقل و الطرق المنجزة ستساهم في النمو الإقتصادي و الإجتماعي و كذا النمو الوطني.

و قال الوزير في تصريح للصحفيين عقب زيارة قادته للعديد من مشاريع القطاع بالجزائر العاصمة رفقة والي الولاية عبد القادر زوخ و إطارات القطاع أن "مختلف المشاريع التي تم تفقدها خلال الزيارة تندرج في إطار برنامج تنموي كبير خص به رئيس الجمهورية عاصمة البلاد للإرتقاء الى مصاف العواصم الأخرى" مشيرا الى أن "كل مشاريع النقل و الطرق المنجزة ستساهم في النمو الإقتصادي والإجتماعي للعاصمة و كذا النمو الوطني".

و في هذا الصدد اشار زعلان ان الهدف الأساسي من مختلف المشاريع التي تم تفقدها هو فك الإختناق عن العاصمة بإنجاز سبع مشاريع طرقات تصل وسط العاصمة بالطريق الإجتنابي الجنوبي خصوصا خط واد و شايح- الطريق الإجتنابي الجنوبي ومشروع الطريق السريع الرابط بين الطريق الإجتنابي الجنوبي للعاصمة و مطار الجزائر بإجتناب الكاليتوس.

و اضاف الوزير في نفس السياق أنه بعد إزالة الأحياء الفوضوية التي كانت تعيق إنجاز هذه المشاريع, فقد تم اطلاقها (المشاريع) و الرفع من وتيرة إنجازها مشيرا الى ان آجال الإستلام ستكون في نهاية الثلاثي الثاني ل 2017 بالنسبة للطريق الإجتنابي الجنوبي للعاصمة و مطار الجزائر و نهاية 2018 بالنسبة لمشروع واد و شايح- الطريق الإجتنابي الجنوبي.

و موازاة مع مشاريع الطرق اضاف الوزير أن هناك مشاريع الترامواي و الميترو المرتقبة و التي "ستسمح للمواطن بتسجيل تحسن دائم في عملية التنقل داخل العاصمة" لافتا الى انه سيتم في نهاية 2017 إستلام مشروعي تمديد خط الميترو البريد المركزي-ساحة الشهداء و الثاني حي البدر-عين النعجة.

" اتخذنا كل الإجراءات لتستلم هذه المشاريع في نهاية السنة الجارية أما فيما يخص الربط بمطار هواري بوميدين فإن الأشغال جارية من قبل مؤسسة كوسيدار على أن يسلم في آفاق 2021" يقول السيد زعلان مضيفا ان وسائل النقل النظيفة هذه اثبثت فعاليتها في الميدان حيث كان عدد المسافرين بالميترو 45.000 مسافر يوميا لدى إطلاقه مقابل 100.000 مسافر حاليا و سيبلغ 200.0000 مسافر مع التمديدات المرتقبة و 300.000 مسافر يوميا مع نهاية ربطه بمطار الجزائر.

و بخصوص مطار الجزائر الجديد التي بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة اكد الوزير أن المطار الذي سيكون بوابة على إفريقيا و نقطة التقاء للعديد من المجالات الجوية بطاقة 10 مليون مسافر سنويا سيتم استلامه في اكتوبر 2018 مؤكدا أنه "تم الوقوف خلال الزيارة على كل تفاصيل الإستلام التي تضاف الى الإجتماع التي تم تنظيمه قبل أسبوع لضمان استقلالية المطار في مجال الطاقة و يكون مربوط بالميترو و القطار حاليا".

و في سؤال صحفي حول الخفض في أسعار تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية قال السيد زعلان "أن هناك أسعار إمتيازية قد أعلنت عنها الشركة لفائدة زبائنها" ومضيفا أن "فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا" في رده على سؤال اخر حول إمكانية فتح الإستثمار في المجال الجوي للخواص.

و فيما يخص الخطوط البحرية كشف المسؤول أنه تم برمجة 317 رحلة خلال الفترة الصيفية من قبل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نحو الموانئ الأوروبية خصوصا إيطاليا و مارسيليا و أليكانت و برشلونة و الهدف حسبه ان"يشعر المواطنون المقيمين او المغتربين في بتطور و تحسن في مختلف وسائل النقل".

و بخصوص تمويل المشاريع خصوصا في ظل تراجع الموارد المالية للخزينة العمومية بسبب تدني اسعار النفط قال السيد زعلان أن "هناك تناسق بين البرامج الولائية الممولة من خزينة الولاية و البرامج القطاعية الممولة من قبل الوزارات و هذا لتوفير وسائل العيش الرفيهة للمواطنين" كاشفا في هذا الصدد ان ولاية الجزائر تملك حاليا برنامج إعادة تهئية 500 كم من الطرق بقيمة 400 مليار سنتيم.

للذكر شملت زيارة السيد زعلان و السيد زوخ و الإطارات المرافقة لهم كل من مشروع تهيئة خليج الجزائر على مستوى باب الواد و كيتاني و قاع الصور خصوصا بناء مسبحين للمصطافين و كذا توسيع منتزه الصابلات و مشروع تهيئة واد الحراش كما تفقد الوفد مشاريع ازدواجية الطريق الرابط بين حيدرة و بن عكنون و كذا الطريق من كلية الطب ببن عكنون الى مركز "أفريبول" وصولا الى وزارة الأشغال العمومية و النقل قبل التوجه الى مشروع تمديد خط الميترو حي البدر-عين النعجة.

كما تفقد المسؤولين مشاريع الطريق الإجتنابي الجنوبي- واد و شايح و مشروع الطريق السريع الرابط بين بين الطريق الإجتنابي الجنوبي للعاصمة و مطار الجزائر و كذا مشروع إنجاز مطار الجزائر الجديد.