الجولة ال29 : شبيبة القبائل تضمن البقاء واتحاد الحراش يدخل منطقة الخطر

ضمن نادي شبيبة القبائل البقاء ضمن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم بعد تغلبه على اتحاد بلعباس بنتيجة 1-0، بينما دخل إتحاد الحراش منطقة الخطر بعد التعادل الذي فرض عليه من قبل سريع غليزان 0-0 في إطار الجولة ال29 من المنافسة.

وفي مقابلة احتضنها 1نوفمبر بتيزي وزو حقق نادي شبيبة القبائل فوزا حاسما على اتحاد بلعباس 1-0 مكنه من ضمان البقاء ضمن الرابطة الأولى المحترفة بعد موسم صعب ومتذبذب جراء التغييرات المتكررة التي مست الطاقم الفني إلى جانب الانتدابات التي لم تكن في مجملها صائبة.

وفي ملعب 1 نوفمبر بالمحمدية فشل إتحاد الحراش من تجاوز عتبة سريع غليزان بعد التعادل الذي فرض عليه 0-0 ليدخل هو الآخر في دوامة الحسابات التي يمكنها أن تعصف بأصحاب الزي الأصفر والأسود في مواجهة توقفت لمدة نصف ساعة قبل أن يقرر الحكم العودة إلى الميدان لمواصلة المباراة.

ويتنقل اتحاد الحراش (34 نقطة) في الجولة الأخيرة إلى المدية لمواجهة الفريق المحلي، بينما يستقبل سريع غليزان شباب باتنة.

وفي إطار الجولة ال29 عزز شبيبة قسنطينة من حظوظه بالبقاء ضمن الرابطة الأولى عندما عاد بكامل الزاد من ملعب 20 أوت بالعاصمة عندما حقق فوزا مهما أمام نصر حسين داي بنتيجة 2-1 بفضل ربيح وبزاز، بينما سجل قاسمي هدفه ال13 عن طريق ضربة جزاء.

كما تعادل مولودية وهران فوق أرضية ميدانه أمام دفاع تاجنانت بنتيجة 2-2 في مقابلة عاد فيها الفريق الزائر من بعيد بعد أن كان منهزما في الشوط الأول 2-0 ليضيف نقطة واحدة في رصيده من شأنها أن تعزز من حظوظه بالبقاء في الرابطة الأولى.

من جهته فاز شباب بلوزداد أمام شباب باتنة الذي سقط إلى الدرجة السفلى بنتيجة 1-0 بهدف وقعه المهاجم حامية الذي أضاف بالمناسبة هدفه ال13 ليتنافس على لقب أحسن هداف رفقة مهاجم نصر حسين داي قاسمي (13 هدف).

وتتواصل الجولة ال29 سهرة اليوم بإجراء مباريات وفاق سطيف-إتحاد الجزائر بسطيف (30ر22) ومولودية الجزائر-أولمبي المدية بملعب عمر حمادي (30ر22) بدون جمهور، إلى جانب شبيبة الساورة ومولودية بجاية (30ر22).

النتائج الجزئية والترتيب:

مولودية وهران- دفاع تاجنانت 2-2

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1-2

شباب باتنة - شباب بلوزداد 0-1

إتحاد الحراش - سريع غليزان 0-0

شبيبة القبائل - إتحاد بلعباس 1-0

المقابلات المتبقية:

الساورة: شبيبة الساورة - مولودية بجاية (30ر22)

سطيف: وفاق سطيف - إتحاد الجزائر (30ر22)

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - أولمبي المدية (30ر22) بدون جمهور

الترتيب النقاط لعب

1. وفاق سطيف 54 28

2. مولودية الجزائر 47 28

--اتحاد الجزائر 47 28

4. اتحاد بلعباس 45 29

5. شبيبة الساورة 42 28

--.شباب بلوزداد 42 29

7. مولودية وهران 40 29

8. نصر حسين داي 39 29

9. أولمبي المدية 37 28

--. شبيبة القبائل 37 29

11. دفاع تاجنانت 36 29

. شباب قسنطينة 36 29

13. اتحاد الحراش 35 29

14. سريع غليزان 33 29

15. شباب باتنة 25 29

16. مولودية بجاية 18 28.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية