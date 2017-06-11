وزيرة التربية تشرف على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا هذا الأحد بقالمة

أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأحد بمركز الامتحان متقن عزيزي عبد المجيد ببلدية هيليوبوليس بولاية قالمة على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا.

وقد قامت الوزيرة بالمناسبة بمعية مرشحين اثنين بفتح أظرفة أوراق أسئلة مادة الرياضيات لشعبة الآداب والفلسفة و اللغات الأجنبية.

ويصل العدد الإجمالي للمرشحين لهذا الامتحان على المستوى الوطني إلى 761701 مسجل أي بانخفاض يقدر 56817 مقارنة بالسنة الماضية موزعين على 2.234 مركز.

ويوجد من بين المرشحين 491298 متمدرس و 270403 أحرار فيما يمثل الإناث نسبة 54,71 بالمائة من عدد المرشحين لهذا الامتحان المصيري. كما يجتاز هذا الامتحان 3710 مرشح محبوس موزعين على 42 مؤسسة عقابية.

وفيما يخص ولاية قالمة فيصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق التربوي 10809 مرشحين منهم 3778 مرشح حر موزعين على 39 مركز امتحان بالإضافة إلى 2498 مؤطر.

وتقوم وزيرة التربية الوطنية خلال زيارتها إلى ولاية قالمة بتدشين مدرسة ابتدائية ببلدية هيليوبوليس قبل أن تتوجه إلى بلدية بوشقوف حيث تدشن متوسطة تحمل اسم الشهيد رفاس الصادق حسب ما أفادت به موفدة القناة الأولى .

وستتنقل بن غبريت بعد ظهر اليوم إلى ولاية سوق أهراس المجاورة للإشراف على انطلاق امتحانات الفترة المسائية بمتوسطة باجي مختار .

هذا وكانت وزيرة التربية قد أكدت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على توفير كل الامكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن للامتحانات داعية المشرفين والمؤطرين إلى احترام الإجراءات التي تم اتخاذها وتطبيقها الصارم لتحث التلاميذ المرشحين على التركيز ووضع حصن منيع ضد الرداء والغش.

المصدر:الإذاعة الجزائرية