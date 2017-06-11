تصفيات كأس أمم افريقيا 2019: المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه الطوغو سهرة هذا الأحد

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم سهرة هذا الأحد ابتداء من الساعة 22.00 منتخب الطوغو ضمن الجولة الاولى للمجموعة الرابعة لحساب تصفيات كأس امم افريقيا 2019 المقررة بالكامرون .

وسيبحث المنتخب الوطني الذي فاز معنويا امام غينيا بقايدة المدرب الجديد الاسباني لوكاس الكاراز عن الفوز في اول خرجة له في تصفيات كان2019 خاصة وانه سيكون مستفيدا من عاملي الارض والجمهور في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة .

وقال المدافع رامي بن سبعيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إن هذه المباراة ستكون صعبة كغيرها من المباريات التي ستلعب في تصفيات كأس أمم افريقيا " غير انه اكد ان الفوز في هذه المقابلة سيكون هدفه الاول هو ورفاقه.

ويأمل مشجعو المنتخب الجزائري لكرة القدم ان يحقق هذا الاخير الفوز خلال خرجته الرسمية الأولى بعد مردوده الشاحب في كأس إفريقيا للأمم-2017.

و من أجل كسب ثقة الأنصار من جديد، يعول لاعبو المنتخب الوطني على تحقيق الفوز بالأداء والنتيجة امام منافس يعتبر "في مرحلة تجديد"، حسب مدربه الفرنسي كلود لوروا الذي يبقى شغله الشاغل خلال هذا اللقاء البحث عن أحسن طريقة تسمح له بشل الهجوم الجزائري و الحد من خطورته.

وبخصوص تعداد الفريق الجزائري, سيكون المدرب الوطني في "وضعية صعبة" لضبط قائمة الفريق التي سيقحمها في بداية المباراة، كون كل اللاعبين الحاضرين في التربص منذ 2 جوان، جاهزون، بما فيهم وسط الميدان نبيل بن طالب والدولي الجديد يوسف عطال، اللذين تعرضا لإصابة في لقاء غينيا الودي.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم بوتسواني بقيادة الحكم الرئيسي جوشوا بوندو،بمساعدة مواطنيه واموجتسي قوديسمانغ و موميدي موناكوان.



المصدر : الاذاعة الجزائرية