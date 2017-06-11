وزير الاشغال العمومية:سيتم استلام مطار الجزائر الجديد في أكتوبر 2018

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس السبت خلال زيارة قادته لعدة مشاريع بالجزائرالعاصمة أن مطار الجزائر الجديد سيتم استلامه في أكتوبر 2018 حيث بلغت نسبة انجازه 70 بالمائة.

أوضح عبد الغني زعلان في تصريح لإذاعة البهجة أن هذا المطار الجديد سيكون بوابة على إفريقيا ونقطة التقاء للعديد من المجالات الجوية بطاقة 10 مليون مسافر سنويا ، مضيفا أنه تم الوقوف على كل تفاصيل الإستلام التي تضاف الى الإجتماع الذي تم تنظيمه قبل أسبوع لضمان استقلالية المطار في مجال الطاقة ، كما سيكون مربوط بالميترو والقطار حاليا".

كما أكد الوزير على انه سيتم في نهاية 2017 استلام مشروعي تمديد خط الميترو البريد المركزي-ساحة الشهداء و الثاني حي البدر-عين النعجة.

أما فيما يخص الربط بمطار هواري بومدين أفاد عبد الغني زعلان بأن الأشغال جارية من قبل مؤسسة كوسيدار على أن يسلم في آفاق 2021".

وقال وزير الأشغال العمومية "إن وسائل النقل النظيفة هذه أثبتت فعاليتها في الميدان حيث كان عدد المسافرين بالميترو 45.000 مسافر يوميا لدى إطلاقه مقابل 100.000 مسافر حاليا و سيبلغ 200.0000 مسافر مع التمديدات المرتقبة و 300.000 مسافر يوميا مع نهاية ربطه بمطار الجزائر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية