عبد المجيد شيخي:إستئناف مباحثات الجزائر وفرنسا حول الأرشيف الوطني شهر سبتمبر المقبل

أعلن المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أمس السبت أن المباحثات التي باشرتها الجزائر من أجل استرجاع الارشيف الوطني الذي تمتلكه فرنسا ستستأنف مع حلول شهر سبتمبر القادم مشيرا في هذا الصدد الى" البطء" الذي يميز هذه العمليات.

ولدى تدخله خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للأرشيف المصادف لـ9 جوان أوضح عبد المجيد شيخي أن الاجراءات النظامية " البطيئة" وتغيير المسؤولين على رأس المؤسسات في فرنسا يعطل من عملية استرجاع الأرشيف الخاص بهذه الحقبة الهامة من الذاكرة الجماعية للجزائريين.

وعن المعرض الذي تم تنظيمه على هامش هذا اللقاء أبرز شيخي أنه تم عرض للجمهور مراحل المحافظة على الأرشيف بداية من عملية الجمع إلى الترميم وصولا إلى المعالجة العلمية والكيميائية.

كما تم خلال هذا اللقاء عرض بعض الوثائق والصور التاريخية.

هذا ونشط المدير العام للارشيف الوطني ندوة حول الفقيد المجاهد توفيق المدني عرفانا له بالجهود المبذولة من أجل إحياء ثرات الإنسانية وتبليغ رسالته إلى الأجيال قائلا "الشيخ توفيق المدني قدم الكثير ويعتبر من المؤسيسين قد كلف خلال سنوات السبعينات بالدراسات التاريخية وفي هذا الإطار ذهب الفقيد إلى تركيا وجلب الكثير من الوثائق وسهر على ترجمتها".

المصدر:الإذاعة الجزائرية