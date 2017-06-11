المحلل سياسي عبد العزيز جراد للإذاعة:تحقيق تسوية للأزمة الدبلوماسية القطرية هو أقرب سيناريو محتمل

توقع المحلل السياسي والأستاذ بكلية العلوم السياسية عبد العزيز جراد تحقيق تسوية لأزمة قطع العلاقات الدبلوماسية لعدد من البلدان العربية مع قطر وقال إن أقرب سيناريو محتمل هو توسط عدد من البلدان على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والكويت من أجل التوصل إلى تفاهم وتحقيق توازن جيوسياسي بالمنطقة.

ورجح الأستاذ جراد خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة اللجوء إلى خيار القطيعة مع قطر وقيادتها لكنه وصفه بصعب التحقيق في ظل غياب بديل للقيادة القطرية الحالية ، فيما استبعد كليا اللجوء إلى خيارالمواجهة العسكرية.

وأشار ضيف الثالثة إلى أن قطع العلاقات مع قطر إنما هو ذريعة اتخدتها الدول التي أقدمت على هذه الخطوة للتستر على السبب الرئيسي والمتمثل في استهداف إيران ،فالسعودية تعتبرأن قطر تجاوزت الخط الأحمر في التقارب مع هذا البلد بالإضافة إلى رفضها دعم قطر للإخوان المسلمين في مصر والعالم وحزب الله اللبناني ، وتمردها على الدور السعودي القيادي للمنطقة بتركيزها على التوجه الاقتصادي والجيوسياسي على حد تعبيره.

هذا الوضع يترجم مرة أخرى تشرذم البيت العربي حسب المتحدث فهو لايخدم البلدان العربية والاسلامية بقدر ما يصب في مصلحة الدول الغربية وإسرائيل على وجه الخصوص ،مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تملي استراتيجيتها في المنطقة وهو توتر يخفي من وراءه مصالح اقتصادية وجيوسياسية هامة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة