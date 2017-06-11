إلقاء القبض على 3 إرهابيين و 3 عناصر دعم بقسنطينة

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني ،هذا الأحد القبض على ثلاثة إرهابين وثلاثة عناصر دعم و استرجاع كمية من الاسلحة و الذخيرة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية و الصعبة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأبرز تفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني و الأمن الوطني ، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة /ن.ع.5، صباح اليوم 11 جوان 2017، من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين و ثلاثة (03) عناصر دعم واسترجعت مسدسين آليين (02) و كمية من الذخيرة و سيارة نفعية و جهاز إعلام ألي محمول و (08) هواتف نقالة و مبلغ مالي بالعملة الوطنية (84500 دج) و الأجنبية (202400 أورو).

يتعلق الأمر بالإرهابيين المقبوض عليهم: "م. عمر" المكنى "القعقاع" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008،و د.عبد الله " المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007, و "ع. معاذ".

"وتأتي هذه العملية المشتركة-يوضح البيان لتؤكد مرة أخرى يقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي و مختلف مصالح الأمن لاخرى، و كذا التنسيق العملياتي المحكم فيما بينها، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل".

المصدر/واج