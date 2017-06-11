الموافقة على مشروع قانون السوار الإلكتروني وبدء العمل بالبصمة داخل السجون

وافقت الحكومة رسميا على مشروع القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالمراقبة الالكترونية للمحبوس.

الخبر كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأحد بالجزائر العاصمة، لدى زيارة قادته إلى مركز امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، مؤكدا أن المحبوس والمحكوم عليه ثلاث سنوات نهائيا أو من كانت عقوبته الباقية ثلاث سنوات بامكانه الإستفادة من هذا الإجراء.

من جهة ثانية كشف الوزير عن اعتماد آلية جديدة وهي التعرف على هوية المحبوس عن طريق البصمة تجنبا لأي تزوير في الهوية الحقيقية، مضيفا أن العملية تدخل ضمن عصرنة العدالة.

وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد تجربة أولى في سجن الحراش على أن تعمم لاحقا على باقي المؤسسات العقابية حسب تعبيره.