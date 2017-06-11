ناسا تلون السماء فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة

ستقوم إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا”، مساء هذا الأحد، بإجراء تجربة علمية لمعرفة المزيد عن الجسيمات المشحونة في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للكرة الأرضية، سينتج عنها سحب ملونة ومضيئة تظهر فوق مناطق في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ صغير يحمل 10 عبوات من عنصر الباريوم ومواد كيماوية أخرى، من جزيرة والوبس في فرجينيا بين الساعة 9:04 و9:19 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبعد 5 دقائق ستطلق العبوات، وهي بحجم علب المشروبات الغازية، أبخرة حمراء وخضراء تميل للزرقة، ستأخذ شكل سحب اصطناعية، ستكون مضيئة بسبب تفاعل ضوء الشمس مع الكيماويات.

وقد يتمكن الناس من رؤية تلك السحب من نيويورك إلى نورث كارولاينا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ورغم أن الرحلة ستدوم 8 دقائق تقريبا، قد تبقى السحب الملونة واضحة في السماء لمدة 20 دقيقة وفقا للأحوال الجوية، لكن ناسا أوضحت أن الإطلاق قد يتأجل إذا لم تكن السماء صافية فوق واحد على الأقل من مواقع الرصد.

وسترصد المحطات الأرضية لناسا في جزيرة والوبس وداك في نورث كارولاينا، السحب بحيث يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن الغلاف الأيوني للأرض، وهو طبقة في الجزء العلوي من الغلاف الجوي تتكون من جسيمات مشحونة تطلق في الفضاء، لها تأثيرات مثل الشفق القطبي الذي يمكن رؤيته فوق القطبين الشمالي والجنوبي.

ويسعى العلماء من خلال التجربة، لمعرفة المزيد عن تفاعل الغلاف الأيوني مع باقي طبقات الغلاف الجوي.