تعيين نورية بنيدة مراح نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية

عينت البطلة الأولمبية السابقة في 1500 متر نورية بنيدة مراح, في منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, إثر الاجتماع الأول للمكتب الجديد للهيئة الذي انعقد سهرة السبت بمقر اللجنة ببن عكنون (الجزائر) حسب ما جاء به بيان اللجنة الأولمبية هذا الأحد.

و جرت عملية توزيع المهام برئاسة مصطفى براف, الذي أعيد انتخابه على رأس الهيئة الأولمبية لعهدة جديدة (2017-2020) كما عرفت العملية حضور البطلة الشهيرة حسيبة بولمرقة التي عينت في منصب رئيسة لجنة النساء و الرياضة.

كما عرف اجتماع توزيع المهام تعيين عبد الرحمان حماد, صاحب الميدالية البرونزية في القفز العالي خلال أولمبياد سيدني 2000, كرئيس للجنة الرياضيين, حسب نفس المصدر. و في ختام أشغال الاجتماع التي جرت في غياب عدة أعضاء منهم الرؤساء الستة للاتحاديات الذين استقالوا عقب الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة في 27 مايو الماضي, تقرر إعادة تنصيب لجنة المخطط الاستراتيجي و تطوير رياضة النخبة.

الدعوة إلى "التعقل و التحلي بالمسؤولية"

و دعت اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية جميع ممثلي الحركة الأولمبية و الرياضية الجزائرية إلى "التعقل و التحلي بروح المسؤولية" و ذلك عبر البيان الذي أصدرته غداة انعقاد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد من أجل توزيع المهام على الأعضاء.

و جاء في بيان اللجنة الأولمبية ما يلي : "نحن واعون برهانات الرياضة الأولمبية في الجزائر, سيما الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر العاصمة و ألعاب البحر الأبيض المتوسط, وهران 2021 لهذا يدعو المكتب التنفيذي جميع ممثلي الحركة الأولمبية و الرياضية في الجزائر خلال شهر رمضان الفضيل إلى تغليب العقل و حس المسؤولية".

خلال هذا الاجتماع, دعا المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية إلى "توحيد كل القوى الحية في الرياضة الجزائرية و رفض جميع أنواع الضغوط عبر تطبيق و احترام القانون الجزائري و الميثاق الأولمبي".

بالمقابل, جدد ممثلو 37 اتحادية من بينهم ستة أعضاء استقالوا من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية, "استياءهم" من الظروف التي جرت فيها اشغال الجمعية العامة الانتخابية للهيئة الأولمبية, خلال ندوة صحفية عقدوها بالعاصمة.

و أعيد انتخاب براف لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية يوم 27 مايو بتحصله على 80 صوتا مقابل 45 لمنافسه على منصب الرئاسة عبد الحكيم ديب.