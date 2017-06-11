حجز قطع نقدية ذات قيمة أثرية بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة

تم حجز حوالي خمسين قطعة نقدية ذات قيمة أثرية من طرف مصالح الجمارك الجزائرية بمطار محمد بوضياف الدولي حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولي هذا السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن عملية الحجز تمت خلال تفتيش أمتعة مسافر ينحدر من ولاية قسنطينة تم توقيفه على الفور.

ويعود تاريخ القطع النقدية المحجوزة إلى الحقبة الرومانية و هي ذات أبعاد مختلفة حسب ما كشف عنه ذات المصدر.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية من أجل تحديد نطاق هذه العملية و التأكد إن كان الأمر "يتعلق بعمل معزول أو عمل ذو تشعبات" حسب ما خلص إليه ذات المصدر.