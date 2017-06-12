رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون يفوز بأغلبية المقاعد بالجمعية الفرنسية

فاز الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأحد بأغلبية المقاعد بالجمعية الفرنسية، بحيث تحصل على مابين 415 إلى 445 مقعدا من بين 577 استنادا إلى التقديرات الأولية بعد شهر من انتخابه رئيسا للبلاد.

وحسب النتائج الأولية تحصل حزب الجمهورية إلى الإمام وحليفه الحركة الديمقراطية التي يرأسها فرانسوا بايرو على 6ر32 % من الأصوات المعبر عنها متبوعين بالجمهوريين (9ر20 %) و الجبهة الوطنية (1ر13%) برئاسة ماري لوبان وفرنسا الأبية (11 %) برئاسة جون لوك ميلنشون والحزب الاشتراكي (9 %).

وبلغت نسبة الامتناع في هذه الدور الأول من الانتخابات 50ر49 % مقابل 22ر57 %سنة 2012 و 51ر50 سنة 2002.

وقد استدعي أكثر من 47 مليون ناخب هذا الأحد للانتخاب في هذا الدور الأول لاختيار 577 نائب من أصل 7877 مترشح لعهدة تدوم خمس سنوات.

ومن المنتظر تنظيم الدور الثاني للانتخابات في 18 يونيو الجاري.

وقد تم تجنيد 50.000 شرطي ودركي مدعمين بجنود لضمان أمن الإنتخابات التي تجري في سياق خاص يتميز بضعف الأحزاب السياسية الكلاسيكية (اليسار واليمين) والتهديد الإرهابي.

وبهذه الانتخابات دخل قانون جديد حيز التنفيذ يتمثل في عدم إمكانية جمع العهدات الذي يمنع للنائب البرلماني من ممارسة وظائف تنفيذية كعمدة أو نائب عمدة ورئيس أو نائب رئيس المجلس الجهوي أو الولائي.

المصدر : واج