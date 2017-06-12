وزير الصحة:علاج أول حالة بمركز مكافحة السرطان لتلمسان في سبتمبر المقبل

أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي أنه "سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل علاج أول حالة بمركز مكافحة السرطان لتلمسان كتجربة للتجهيزات الطبية الجديدة على أن يدخل المركز حيز الخدمة الفعلية نهاية السنة الجارية".

هذا وأكد الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الإفتتاح الرسمي للمركز سيكون بعد القيام بالمعالجة التجريبية الأولى وأضاف حزبلاوي أن "أول حالة ستكون بداية من الـ 15 سبتمبر و إلى غاية نهاية الشهر ذاته".

وقال مختار حزبلاوي في السياق ذاته إن " الحالات الأولى لهذه التجربة ،وهذه المراكز ستدخل حيز الخدمة الفعلية بعد التأكد من حسن سيرورتها ".

المصدر:الإذاعة الجزائرية