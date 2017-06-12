رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة للإذاعة :هناك ندرة مسجلة في أكثر من 100صنف هام من الأدوية

أكد لطفي بن باحمد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة هذا الإثنين أن هناك ندرة مزمنة في أزيد من 100صنف هام من الأدوية عبر مختلف الصيدليات وذلك رغم الافراج على برامج الاستراد قبل 4 أو 5 أشهر من الآن.

وأوضح بن باحمد في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أنه وبعد أن كان استيراد الأدوية يراعي المواصفات المتعلقة بالسعر والنوعية والشروط التقنية فقط فإنه اليوم وضمن اجراءات ضبط واردات الأدوية يخضع لتقليص كمية الحصص المستوردة ،الأمر الذي كان له التأثير المباشر على المخزون الاحتياطي للأدوية مقابل الطلب المتزايد.

وعلاوة على ذلك أضاف المتحدث ذاته فإن هناك أدوية ممنوعة من الاستيراد لكنها في المقابل لم تسجل بغرض إنتاجها محليا.

وراهن ضيف الثالثة في هذا الخصوص على دور الوكالة الوطنية للأدوية التي ستصبح سلطة ضبط لسوق الدواء، والتي من شأنها تنظيمه وتطويرالانتاج الوطني وضمان النوعية داعيا إلى ضرورة توفير الامكانيات المادية والبشرية لها وترقية أدوات الضبط.

وأبرز رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة الدكتور لطفي بن باحمد أن الحل يبقى في دعم الانتاج الوطني مقدرا نسبة تغطيته للسوق الوطنية ب 55 بالمائة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة