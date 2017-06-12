استياء لتقليص عدد الوكالات السياحية المنظمة للحج والعمرة إلى 38

أثار قرار وزارة الشؤون الدينية تقليص عدد الوكالات السياحية المكلفة بتأطير الحج و العمرة لهذا الموسم استياء أصحاب الوكالات و استغرابهم، داعين إلى إعادة النظر فيه خصوصا أن عملية إعداد دفتر الشروط لم تتم، كما قالوا، بالتشاور معهم.

وفي هذا السياق أعرب نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر إلياس سنوسي عن استيائه لقرار تقليص عدد الوكالات السياحية الموكلة لها مهمة تأطير الحج و العمرة إلى 38 وكالة سياحية فقط.

واضاف خلال فوروم "المجاهد" أن القرار فاجأ الكثيرين بالنظر إلى جودة الخدمات التي تقدمها الوكالات السياحية باعتراف الوزير نفسه وهو "ما كنا نتوقعه أن يتم رفع العدد على الأقل لكن المفارقة أن العكس هو الذي حصل"، مشيرا إلى أنه لم يتم إستشارة أصحاب الوكالات في إعداد دفتر الشروط حسب تعبيره.

من جهته تطرق رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر بشير جريبي إلى موضوع تشجيع السياحة الداخلية مؤكدا أن النقابة رفعت توصيات للوزارة الوصية من بينها اعتماد سعر موحد وثابت للإيواء من أول العام إلى أخره، مضيفا أنه حان الوقت لمنح الفرصة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين لتطوير السياحة الداخلية.