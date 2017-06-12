مقتل ضابط وإصابة رجلي امن في انفجار عبوة ناسفة بالقطيف شرق السعودية

قتل ضابط سعودي برتبة رائد وأصيب رجلي أمن آخرين في انفجار عبوة ناسفة مساء الأحد في محافظة القطيف شرق السعودية وفقا لبيان لوزارة الداخلية السعودية.

وذكر المتحدث الأمني للوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس) "بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة)".

وأشار إلى أن الحادث نتج عنه مقتل الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن وحالتهما الصحية مستقرة .

وأوضح المتحدث الأمني أن الجهات الأمنية السعودية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية .