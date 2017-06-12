ارتفاع أسعار النفط ولكن السوق ما زالت تعاني من التخمة

سجلت اسعار النفط ارتفاعا في بداية التعاملات هذا الاثنين مع رهان تجار التعاملات الآجلة على أن السوق ربما تكون شهدت الأسوأ بعد هبوط قياسي في الأسواق في الآونة الأخيرة حتى في الوقت الذي ما زالت فيه الأسواق الفعلية تعاني من تخمة المعروض ولاسيما بسبب زيادة متواصلة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 29 سنتا إلى 44ر48 للبرميل أو 6ر0 في المائة عن مستوى إغلاقها السابق.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 26 سنتا أو 6ر0في المائة إلى 09ر46 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط انخفضت بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بمقدار 3ر3مليون برميل لتصل إلى 2ر531 مليون برميل.

و من جهته كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد توقع الأحد من العاصمة الكازاخستانية آستانا "سرعة" تراجع مخزونات النفط الخام في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

وقال الفالح خلال مؤتمر صحفي أن السعودية ستزيد الصادرات الى الولايات المتحدة على المدى الطويل معتبرا أن "السوق الأمريكية ستظل مهمة (لنا) وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات الى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي".

وكان قد اعتبر في وقت سابق أن التراجع المسجل مؤخرا في أسعار النفط جاء نتيجة لأخطاء إحصائية وبالتالي فإن الأمر لا يستدعي إدخال تعديلات على اتفاق خفض الإنتاج لمنتجة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وأضاف بأن الوقت سيصحح هذا الخطأ الإحصائي مؤكدا أن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر.

وكان الاجتماع المشترك بين الدول المصدرة للبترول (أوبك) و منتجين خارج المنظمة على غرار روسيا قد توصل في 25 ماي الماضي إلى اتفاق بشان مواصلة العمل بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018 وذلك بمقدار مليون و 800 ألف برميل يوميا.