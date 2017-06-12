المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه حول التحريض على العنف في برامج بعض القنوات التلفزيونية

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء برامج بعض القنوات الخاصة التي تحرض علنا على العنف ضد المرأة داعيا السلطات القضائية وسلطة ضبط السمعي البصري إلى تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، بان المجلس يحث السلطات القضائية على تطبيق القوانين السارية المفعول كما تدعو سلطة ضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير التي يخولها لها القانون من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري.

كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام بنودا تحظر جميع أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات .