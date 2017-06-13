الرابطة الـ1 موبيليس: معاقبة أندية س.غليزان،و.سطيف، إ.الجزائر و ا.الحراش بمباراة بدون جمهور

عاقبت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر أربعة أندية من الرابطة الأولى موبيليس وهي سريع غليزان ووفاق سطيف واتحاد الجزائر واتحاد الحراش، بحرمانها من أنصارها لمباراة واحدة، وذلك بعد دراسة هذه اللجنة لتقارير الرسميين بخصوص مقابلات الجولتين الـ28 و الـ29 التي جرت يومي الـ 7 و10 جوان الجاري،وفق ما أفاد به هذا الثلاثاء الموقع الالكتروني للهيئة الكروية الوطنية.

وإضافة لهذه العقوبة، يتعين على الفرق الأربعة دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار لكل منها.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه العقوبات جاء على خلفية استعمال ورمي أنصار الأندية المعنية للألعاب النارية والمقذوفات، علما وأن ذلك تسبب في توقف مباراتي سريع غليزان-مولودية الجزائر واتحاد الحراش-شباب قسنطينة لخمس وأكثر من عشر دقائق على التوالي.

من جهته، خسر فريق مولودية بجاية على البساط مباراته أمام شبيبة الساورة، بعد أن اضطر الحكم لتوقيفها في الدقيقة الـ52، بسبب تقلص عدد لاعبي المولودية فوق الميدان إلى أقل من سبعة لاعبين،وهو ما تمنعه القوانين السارية المفعول (المادة 84 من قانون البطولة المحترفة و المادة 89 من قانون الانضباط).

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة عند توقف اللقاء.

كما قررت لجنة الانضباط خصم نقطة من رصيد البجاويين, الذين وضعوا قدمين في الرابطة الثانية موبيليس منذ فترة،وحرمانهم من حصتهم المالية الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني عن هذه المقابلة، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 100 ألف دينار.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية