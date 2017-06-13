الرئيس المدير العام لشركة سوفاك للإذاعة :أولى السيارات من علامة فولكس فاقن تسوق في أوت القادم

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوفاك مراد علمي هذا الثلاثاء أن أولى السيارات من علامة فولكس فاقن المنتجة بمصنع غليزان ستنزل السوق شهر أوت القادم .

وأوضح مراد علمي أن صناعة السيارات تتطلب المرافقة باستراتيجية ورؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وعدم الإكتفاء بالتركيب مشيرا إلى حتمية تصنيع قطع الغيار لتركيب السيارات بالمصنع وتكون موجهة أيضا للسوق المحلي وللتصدير في المستقبل.

وأضاف المتحدث في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن هدفنا الأول هو التموقع ضمن المراتب الأولى مغاربيا في مجال تصدير قطع الغيار،فمن غير المعقول -حسبه- أن تصدر تونس 5ملايير دولار والمغرب أكثر من 7ملاييردولار ،فيما لا تسجل الجزائر حضورها وهي التي تشهد حركية كبيرة في مجال صناعة السيارات.

وقال ضيف الثالثة "إن الجزائر لديها كفاءات وطاقات هامة ويد عاملة مؤهلة بشهادة مسؤولي فولسفاكن من شأنها المساهمة في تطوير صناعة السيارات ولعل اهتمام الصناعيين في حوض المتوسط بالبحث عن أسواق لها يعد عاملا مساعدا لتنشيط صناعة قطع الغيار.

وأردف المتحدث ذاته أن هدفنا جعل الجزائر قاعدة تصدير للسيارات نحو إفريقيا وبلدان أخرى من العالم وتحقيق معدل تكامل بنسبة 15 بالمائة بعد ثلاث سنوات من العمل و40 بالمائة بعد خمسة أعوام ولتحقيق هذه الأهداف يعتمد سوفاك الجزائر على خبرة الشريك الألماني فولكس فاقن واهتمام الجزائر بتطوير هذه الصناعة .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة