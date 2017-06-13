وفاة 30 شخصا وإصابة 1207 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 30 شخصا حتفهم وأصيب 1207 آخرون بجروح في 995 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من الـ 04 إلى الـ 10 جوان الجاري على المستوى الوطني، حسب ما أورده هذا الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية الشلف بوفاة 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر46 حادث مرور.

كما قامت ذات المصالح ب 1008 تدخل سمح بإخماد 1300حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة إلى جانب تسجيل 5057 تدخل في نفس الفترة لتغطية 754 5عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.

كما أحصت ذات المصالح 7943 تدخل تتعلق بعمليات الإجلاء الصحي، تم خلالها إسعاف وإجلاء 858 جريح وتحويل 6773 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

المصدر/واج