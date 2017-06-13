تعيين عبد الوهاب جكون عضوا في لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

عين وزير الاتصال جمال كعوان، مدير يومية "لا نوفال ريبوبليك" عبد الوهاب جكون، بصفته عضوا في لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة، ممثلا للصحافة إثر وفاة العضو السابق، مدير يومية "لا تريبون" حسان بشير شريف.

وسيكون موضوع الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لعام 2017 "الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية".

وتشمل هذه الجائزة التي سيتم منحها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر المقبل خمس أصناف وهي الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني و الصورة (الصور الفوتوغرافية و الرسم الصحافي أو الكاريكاتوري).

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن هذه الجائزة يوم الـ 03 ماي 2015 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إذ تم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي في نفس السنة "اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية تكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية".